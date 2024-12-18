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Erzurum'da Öğrencilere Terörle Mücadele Bilgilendirmesi

Erzurum'da Öğrencilere Terörle Mücadele Bilgilendirmesi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenleyerek terörle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize ve milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi ile ilgili olarak il genelinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunuyor.

Abdurrahman Gazi Kız öğrenci yurdu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hilalkent Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılırken toplam da 820 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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