Erzurum'da Nehirde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
Erzurum'un Horasan ilçesinde piknik yapmak için nehirde serinlemek isteyen 3 çocuktan biri boğularak hayatını kaybederken diğer çocuk kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Horasan ilçesinde dün ailesiyle pikniğe giden 3 çocuk serinlemek için Aras nehrine girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan Murat Sevuk boğularak hayatını kaybederken Yusuf Özer kaybolmuştu. 3 çocuktan Yeser Özer ise yakınları tarafından kurtarılmıştı.
Olayın ardından suda kaybolan Yusuf Özer'i bulmak için yapılan çalışmalar bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Dalgıçlar Yusuf Özer'in cesedini bularak karaya çıkardı. - ERZURUM