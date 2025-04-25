Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 7 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da narko operasyon: 7 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan operasyonda 7 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve arkotik Madde Arama Köpeği MAGNUM ile yapılan çalışmalar kapsamında; 7 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ve 5700 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında göz altına alınarak adli mercilere sevk edilen M.S. ve I.S. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emiyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir' denildi.