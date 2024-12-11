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Erzurum'da Narkotik Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi

Erzurum'da Narkotik Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi
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Tortum ilçesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme etkinlikleri kapsamında, kamu personeli, üniversite öğrencileri ve emniyet/jandarma personeline metamfetamin eğitimi verildi. Toplamda 210 kişiye NARVAS projesi ve UYUMA aplikasyonu hakkında bilgi sağlandı.

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tortum ilçesinde bilgilendirme çalışması yapıldı.

Tortum Kaymakamlığı konferans salonunda Narkorehber faaliyetinde 57 kamu kurumu personeline, Narkogençlik faaliyetinde 52 üniversite öğrencisine, Tortum İlçe Emniyet Amirliğinde Kolluk Görevlileri için 25 Emniyet ve Jandarma personeline Metamfetamin Eğitimi, Tortum ilçe meydanındaki Narkonokta faaliyetinde 76 kişiye eğitim verildi.

Yapılan çalışmalarda katılımcılara broşür dağılarak UYUMA aplikasyonu ve NARVAS projesi tanıtıldı. 4 etkinlikte toplam 210 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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