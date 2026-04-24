Erzurum'da metruk binada korkutan yangın

Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi Samsun Caddesi üzerindeki 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Öte yandan, binanın 3'üncü katında güvercin beslendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı