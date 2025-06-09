Erzurum'da Mayıs Ayında 161 Trafik Kazası: 1 Ölü, 2185 Yaralı

Erzurum'da Mayıs Ayında 161 Trafik Kazası: 1 Ölü, 2185 Yaralı
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Erzurum'da 2025 yılında Mayıs ayı itibarıyla polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazaları sonucunda 161 yaralamalı kaza, 211 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Kazalarda 1 ölüm ve 2185 yaralı rapor edildi.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Mayıs ayında 161 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Mayıs ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Mayıs ayında 161 yaralamalı kaza, 211 maddi hasarlı kazada 1 ölüm ve 2185 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılının ilk beş ayında 536 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 80 maddi hasarlı kazada 6 ölü ve 979 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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