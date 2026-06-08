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Erzurum'da mantar toplarken mahsur kalan çift kurtarıldı

Erzurum'da mantar toplarken mahsur kalan çift kurtarıldı
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Erzurum'un Tekman ilçesinde mantar toplamak için dere kenarına giden karı koca, kar sularının erimesiyle yükselen debi nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldılar.

Erzurum'un Tekman ilçesinde mantar toplamak için dere kenarına giden ve kar sularının erimesiyle aniden yükselen debi nedeniyle mahsur kalan karı koca, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tekman ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir dere yatağında meydana geldi. Cevdet ve Feleknaz Şenol çifti, bölgeye mantar toplamak amacıyla gitti. Çiftin arazide bulunduğu sırada, dağlardaki karların hızla erimesi sonucu derenin su seviyesi ve debisi aniden yükseldi. Suyun karşı tarafa geçişi engellemesi üzerine Şenol çifti bulundukları alanda mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli ve güvenli müdahalesi sayesinde Cevdet ve Feleknaz Şenol, mahsur kaldıkları noktadan yara almadan kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, yetkililer mevsimsel kar erimeleri nedeniyle debisi yükselen dere yataklarından uzak durulması ve vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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