Erzurum'da Köylüler Yangına Müdahale Etti
Aşkale ilçesine bağlı Turaç köyünde çıkan yangında, köylüler kazma ve su bidonlarıyla alevlere müdahale etti. Yangın, köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Turaç köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören köylüler, kazma, kürek ve su bidonları ile bölgeye koştu.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Turaç köyü Uzunçayır mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Köye yaklaşık 3 kilometre mesafede başlayan yangını gören köylüler, kazma, kürek ve su bidonlarını alarak bölgeye koştu. Yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında köylülerin cansiparane çabalarıyla alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, köylülerin hızlı ve organize müdahalesi takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
