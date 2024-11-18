Erzurum'da Kombi Tamiri İçin Geciken Servise Saldırı
Erzurum'da akşam saatlerinde kombi tamiri için randevu alan bazı kişiler, yoğun kar yağışı nedeniyle geciken tamirciye saldırdı. Alkollü olduğu belirtilen saldırganlar, dükkan sahibinin müdahalesiyle durumu kontrol altına alındı ve emniyet ekipleri tarafından gerekli işlemler başlatıldı.
Erzurum'da dün akşam saatlerinde yaşanan olay, ilk başta farklı bir mesele sanılsa da gerçekler sonradan ortaya çıktı. Akşam saat 20.00'de kombi tamiri için randevu alan bazı kişiler, yoğun kar yağışı nedeniyle tamircinin yarım saatlik gecikmesi üzerine dükkana gelerek dükkan sahibine saldırdı.
Saldırganların alkollü olduğu belirtilirken, dükkan sahibi ve yakınlarının müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırganların alkollü olduğunu teyit etti ve araçlarına el koydu. Yaşananlar üzerine güvenlik güçleri tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Olayda bir kişinin yaralandığı ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ERZURUM
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