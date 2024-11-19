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Erzurum'da Kombi Servisinde Kavga: Gökhan E. Yoğun Bakımda

Erzurum'da Kombi Servisinde Kavga: Gökhan E. Yoğun Bakımda
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Haberler
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Erzurum'da kombi servisinde meydana gelen kavgada Gökhan E., tamir ettirdiği kombinin arızasının giderilmemesi sonucu saldırıya uğradı. Aile yakınları, olayın nedeninin gecikme değil arıza olduğunu vurguladı. Gökhan E. yoğun bakımda tedavi görüyor.

Erzurum'da önceki gün kombi servisinde meydana gelen kavganın gecikmeden değil, kombideki arızanın giderilmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Erzurum'da kombi servisi, iş yerinde meydana gelen kavgada yaralanan Gökhan E.'nin tamir ettirdiği kombinin yeniden ayrı arızayı verdiğini ve servisin tamir için randevu verdiği halde gelmediği için iş yeri sahibi ile aralarında tartışma yaşandığını açıkladı. İş yerinde çalışanların saldırısına uğradığını öne süren Gökhan E.'nin kafatasındaki yaralanma nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

Aile yakınları Gökhan E.'nin konuşmak için gittiği iş yerinde kar nedeniyle gecikme olmadığını, arıza giderilmediği için servis yöneticisi ve çalışanlarının tepkisiyle karşılaşarak saldırıya uğradığını ve görüntülerde bunun açıkça görüldüğünü belirttiler.

Kavga sonrası Gökhan E.'nin otomobilinde hasar oluştuğu bildirilirken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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