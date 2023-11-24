Erzurum'da kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki kız yurdunun yakınlarında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da kız öğrencilerin arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Oltu ilçesindeki kız yurdunun yakınlarında üniversite öğrencisi M.A. ile arkadaşı Y.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, bıçakla Y.U'yu yaraladı.
Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.U, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Y.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa