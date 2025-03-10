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Erzurum'da Kaybolan Eczacı Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'da Kaybolan Eczacı Evinde Ölü Bulundu
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Pasinler ilçesinde yaşayan eczacı Nurittin Yıldız, bir haftadır kendisinden haber alınamayan evinde ölü olarak bulundu. Eczacı kalfasının durumu fark etmesiyle polise haber verildi ve yapılan incelemede yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan eczacı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler ilçesinde eczacı olan Nurittin Yıldız kent merkezinde yalnız olarak yaşadığı evinde ölü bulundu. Bir haftadır kendisinden haber alamayan eczacı kalfası bugün eve geldi. Polise bilgi verilmesinin ardından girilen evde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirtilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum adli Tıp kurumuna götürüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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