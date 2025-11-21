Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki çoban A.K., 2 gün süren yoğun arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, çobanın ve kaybolan küçükbaş hayvanların yerini tespit etti. Yaşlı çoban sis nedeniyle yolu kaybettiğini söyledi.
- 70 yaşındaki çoban A.K. ve 180 küçükbaş hayvanı Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2 günlük arama sonucunda sağ olarak bulundu.
- Çoban ve sürüsü, kaybolduğu noktaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timleri tarafından bulundu.
- Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Macera Off-Road Kulübü, 2 İHA ve 3 iz takip köpeği katıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.30 sıralarında İdris Çakmak'a ait 180 küçükbaş hayvanı otlatmak üzere araziye çıkan 70 yaşındaki çoban A.K., akşam olmasına rağmen geri dönmedi. Mahalle sakinlerinin yaptığı aramalara rağmen çobana ulaşılamayınca, saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Olayın ardından AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarına başladı. Aramalarda 5 Asayiş Timi (20 personel), 2 JAK Timi (15 personel), 2 JÖH Timi (30 personel), 3 AFAD ekibi (30 personel), Macera Off-Road Kulübü'ne bağlı 9 araç ve 22 personel ile 3 iz takip köpeği görev aldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA bölge üzerinde havadan keşif yaptı.
Yoğun sis ve soğuk hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde aramalar geçici olarak durduruldu, ertesi sabah yeniden başlatıldı. Aramalar sonucunda, çoban A.K. ve sürüsü, kaybolduğu noktaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timleri tarafından sağ olarak bulundu.