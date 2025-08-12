Erzurum'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir tartışma kavgaya dönüştü; 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da tartışmayla başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta iki grup arasında belirlenemeyen şekilde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı. Bu arada olay yerine yakın bölgede bulunan ve kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalede, yaralılardan A.Y. hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Y.'nin durumunun ağır, bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma açtı, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı çalışması başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
