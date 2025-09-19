Erzurum'da Kar Yağışı Çobanları Zor Durumda Bıraktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı, sürülerini yaylada otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karını dağların zirvesinde gören Erzurum'da havaların da soğumasıyla birlikte karın yüzünü tekrar göstermeye başladı. Oltu'nun Nügücük Köyü Yaylası ve Gaceti Dağı etrafına yağan kar, çobanlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün sıcaklıklar -2.6'ya kadar düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum için 5 günlük hava tahmininde yağış görülüyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. - ERZURUM