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Erzurum'da Kar Kütlesi Lastik Tamircisinin Üzerine Düştü

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Erzurum'un Tortum ilçesinde, etkili kar yağışı sonrasında bir lastik tamircisinin üzerine düşen kar kütlesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında kısa bir şaşkınlık yaşayan tamirci, daha sonra işine devam etti. Yetkililer, vatandaşları çatıdan biriken karlar konusunda uyardı.

Kar kütlesi adamın üzerine böyle düştü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında gelen soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Tortum ilçesinde lastik tamircisinin üzerine düşen kar kütlesi korkuttu.

Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntülerde; oto lastik tamircisi Kahraman Kaya'nın üzerine çalışırken bir anda çatıdan kar kütlelerinin geldiği görüldü. Üzerine gelen kar kütlesi nedeniyle kısa süre sendeleyen ve şaşkınlığını gizleyemeyen oto lastik tamircisi, daha sonra tekrar işine döndü.

Yetkililer Erzurum'da yaklaşık 3 kesintisiz devam eden kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlardan dolayı vatandaşları uyardı.

Erzurum'da Kar Kütlesi Lastik Tamircisinin Üzerine Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa
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