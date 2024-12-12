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Erzurum'da Kamyon, Ev Kömürlüğüne Girdi: Sürücü Sıkıştı

Erzurum'da Kamyon, Ev Kömürlüğüne Girdi: Sürücü Sıkıştı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kamyon, buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin kömürlüğüne daldı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan olmadı.

Erzurum'da meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince evin kömürlüğüne daldı. Araçta sıkışan sürücünün imdadına ise itfaiye yetişti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 25 LE 296 plakalı kamyon sürücüsü, Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halinde olduğu esnada, yol kenarında park halinde iken bir anda hareket eden 25 ACD 151 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için frene bastı. Yolun buzlu olması nedeniyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önündeki araca çarpmamak için yol kenarındaki evin kömürlük olarak kullanılan bölümüne çarparak durdu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yara almadan çıkarıldı. Kaza esnasında diğer araçta hasar olurken yaralanan olmadı.

Evlerine araç giren ve hasar oluşan vatandaşlar, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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