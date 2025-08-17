Erzurum'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Ölü

Erzurum'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Ölü
Erzurum-Tortum yolu Dumlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında 34 ES 7768 plakalı Opel marka araç ile 53 AAT 751 plakalı Fiat Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını kaybederken, kaza yerine çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
