Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık düve, kurban yakalama ekibinin uyuşturmasına rağmen 10 kişi tarafından güçlükle yakalandı.

Erzurum'un merkeze bağlı farklı noktalarda kimi kurbanlık mezbahadan, kimisi de sahibinin elinden kaçtı. Erzurum Şükrüpaşa semtinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık düve, vatandaşlar tarafından yakalanamayınca durum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timine bildirildi. Olay yerine gelen ekip kurbanlık düveye uyuşturucu iğne yaptı. Sahiplerinin yakalayacağı sırada kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık düve kaçarak yaklaşık 10 kilometre koştuktan sonra 10 kişi tarafından güçlükle yakalandı.

Kaçan kurbanlık sahibi Yiğit Katkat, "Şükrüpaşadan Sanayi mahallesine kadar kaçtı. Halen daha peşindeyiz. 2 saat kovaladık, şimdi ekipleri çağırdık. 20 kişi birden köşeye sıkıştırdık, üzerimize atladı" şeklinde konuştu.

Kurbanın kaçması, sahiplerinin kovalamasıyla ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansıdı. Diğer yandan Köşk Mahallesinde Bülent Aktaş, düvesini arabadan indirirken kurbanlığın ani hareket yapması sonucu kolunu kırdı. Kurbanlığın yanına yaklaşamayan Aktaş, durumu Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timine haber verdi. Timin kurbanlık düveyi uyuşturması üzerine Aktaş kurbanlığını kesime götürdü.

Kurban kesmek isterken kolunu kıran Bülent Aktaş, "İndirirken atladı bizi yere düşürdü. Şuanda keseceğiz yanına yaklaştırmıyor" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa