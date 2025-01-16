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Erzurum'da Kaçak Göçmenlere Yönelik Operasyon

Erzurum'da Kaçak Göçmenlere Yönelik Operasyon
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Erzurum'da jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 9 organizatörü yakaladı. Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine alınırken, organizatörler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Şube Müdürlüğü koordinesinde Köprüköy ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Köprüköy ve Pasinler ilçesinde toplam 9 organizatör, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilirken 9 organizatör hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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