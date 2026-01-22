Haberler

JAK timleri imdada yetişti

JAK timleri imdada yetişti
Güncelleme:
Erzurum'da jandarma ekipleri, kalp krizi geçiren bir vatandaş için JAK timlerini harekete geçirerek sağlık ekiplerine hastayı ulaştırdı.

Erzurum'da jandarma ekipleri kalp krizi geçiren vatandaş için JAK timlerini harekete geçirdi.

Jandarma ekipleri kendilerine gelen ihbar ile birlikte sağlık ekiplerini yanlarına alarak Biryepiri Komu'na gitti. Kar aracı ile kalp krizi geçiren vatandaşın evine kadar giden ekipler gerekli kontrollerin ardından hastayı alarak ambülansa kadar getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK Timlerimiz, Palandöken İlçesi Biryepiri Komu mevkiinde, kalp krizi geçiren vatandaşımıza kısa sürede ulaşıp müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etti" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
