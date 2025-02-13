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Erzurum'da Horoz Dövüşü Yapan 3 Kişi Yakalandı

Erzurum'da Horoz Dövüşü Yapan 3 Kişi Yakalandı
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yasa dışı horoz dövüşü yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Sosyal medya paylaşımları ile tespit edilen şahıslar, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla 31.155 TL para cezasına çarptırıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştüren 3 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uzundere ilçesinde ikamet eden 3 şahsın horoz dövüştürdükleri video ve resimleri Facebook isimli sosyal medya sitesi üzerinden paylaştıkları tespit edildi. Yasa dışı horoz dövüştüren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından yapılan operasyonda Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet eden 3 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda tespit edilen 15 adet horoz muhafaza altına alınarak Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya ortamında paylaşım yapan 3 şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam (31.155) TL idari para cezası uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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