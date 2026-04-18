Hakkında yakalama kararı olan şahısa jandarma operasyonu
Erzurum'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT Timi tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında; "Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Yakutiye ilçesinde bulunan adresinde yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM