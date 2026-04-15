Tamir için bırakılan otomobil çalındı, tamirci başka bir araçla çalınan aracı kovaladı

Erzurum'da tamir için bırakılan bir otomobilin çalınması sonrası tamirci, şüpheliyi başka bir araçla kovalamaya başladı. Yakalanan hırsız, arabadaki arbede sonrası polise teslim edildi.

Erzurum'da sanayi bölgesinde tamir için bırakılan bir otomobilin çalınması üzerine tamirci, başka bir araçla şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 21.00 sıralarında Sanayi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Tamir için bırakılan 25 ABM 015 plakalı otomobil, iddiaya göre alkollü bir şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalıştırılarak çalındı. Aracın hızla uzaklaştığını fark eden tamirci, 25 AEE 770 plakalı çekiciyle şüphelinin peşine düştü.

Kovalamaca, Şükrüpaşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta sona erdi. Tamirci, çekiciyle otomobile çarparak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken taraflar arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
