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Erzurum'da heyelan otomobili dereye sürüklemişti: 10 aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor

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Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sonucu otomobil dereye sürüklenmiş ve içinde bulunan 10 aylık bebeğin arama çalışmaları hala devam ediyor. Bölgedeki heyelan havadan görüntülendi.

Erzurum'da heyelan otomobili dereye sürüklemişti: 10 aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor

Heyelan otomobili dereye sürükledi

Bölge havadan görüntülendi

ERZURUM - Erzurum- Artvin karayolunda meydana gelen heyelan yolda seyreden otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş anne ve kızı suya kapılmıştı. Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.

Bölgede yaşanan heyelan suya uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi. Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makinalarınca temizlik çalışması yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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