Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da heyelan otomobili dereye sürükledi, anne ve kızı derede kayboldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sonucu otomobil dere kenarına sürüklendi ve içinde bulunan anne ve kızı dereye düştü. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'da heyelan otomobili dereye sürükledi, anne ve kızı derede kayboldu

ERZURUM - Erzurum- Artvin karayolunda meydana gelen heyelan, yolda seyreden otomobili dere kenarına sürükledi. Otomobilde bulunan anne ve kızı derede kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil, dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Olayın ardından heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılırken suda kaybolan anne ve kızını arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Artvin Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title