Erzurum'da Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da havai fişek nedeniyle çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Palandöken ilçesi Çat Yolu Caddesi'nde kuru otlarla dolu bir tepede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki bir düğün salonu önünden atılan havai fişeklerin neden olduğu belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM