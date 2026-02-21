Haberler

Aranan şahıslar Jandarmadan kaçamadı

Aranan şahıslar Jandarmadan kaçamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ve Karaçoban ilçelerinde, toplamda 20 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi Jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma, huzur ve güvenliği sağlamak için aranan şahısların yakalanmasına devam edeceğini belirtti.

Erzurum'un Yakutiye ve Karaçoban ilçelerinde haklarında 20 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Yakutiye ve Karaçoban ilçelerinde 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan (2) şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından hakkında toplam 20 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen şahıs, Yakutiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hınıs JASAT Timi tarafından, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen şahıs, Karaçoban ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada 'İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir' denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler