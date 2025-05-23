Erzurum'da Güven Asfalt Tesislerinde Patlama
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Güven Asfalt tesislerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama gerçekleşti. Olayda yaralıların olduğu bilgisi geldi. Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Erzurum'da Güven Asfalt tesislerinde patlama
ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.
Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa