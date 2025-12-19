Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan yürütülmekte olan projeli çalışma kapsamında 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda ilimizde yapılan operasyonda; 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon neticesinde; gözaltına alınan S.C. isimli şahıs Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM