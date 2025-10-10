Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Göçmen Yakalandı, 3 Tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'müzce Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; yapılan operasyonda 20 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde Göçmen Kaçakçılığı'na yönelik yapılan Huzur Uygulaması'nda, 1 şüpheli şahıs ve 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Şahıslar işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken şüpheli İ.Ç. isimli şahıs ise emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Ayrıca Erzurum-Erzincan kara yolu Ilıca mevkii bağlantı yolunda, batı illerine sevk edilmek üzere göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Şahıslar işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayda yakalanan araç sürücüsü E.K. ve araç sürücüsüne yardım ettiği tespit edilen A.Ş.T., Y.E. isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM