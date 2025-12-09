Haberler

Erzurum'da 535 işletmeye denetim

Güncelleme:
Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ile bağlantılı işletmelere yönelik denetimler sürüyor. 28 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında 535 denetim yapıldı ve uygunsuzluklar için idari yaptırımlar alındı.

Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ilebağlantısı bulunan madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

28 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında 535 denetim gerçekleştirildi. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik 3 idari yaptırım kararı alındı. Analiz çalışmalarında 27 numune incelenmek üzere alındı. 7/24 ulaşılabilen Alo 174 Gıda Hattı üzerinden belirtilen tarihlerde yapılan 14 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM

Haberler.com
