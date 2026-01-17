Haberler

Gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik olarak son bir hafta içinde gerçekleştirilen 201 denetimde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ayrıca, 6 numune alındı ve gıda güvenliği kontrolleri 7/24 devam ediyor.

Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik 201 denetim gerçekleştirildi.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 09 Ocak - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 201 denetim yapılırken, denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalarda 6 adet numune alındığı, tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 9 başvurunun değerlendirildiği; gıda güvenliğine yönelik kontrollerin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular