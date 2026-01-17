Gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik olarak son bir hafta içinde gerçekleştirilen 201 denetimde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ayrıca, 6 numune alındı ve gıda güvenliği kontrolleri 7/24 devam ediyor.
Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik 201 denetim gerçekleştirildi.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 09 Ocak - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 201 denetim yapılırken, denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalarda 6 adet numune alındığı, tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 9 başvurunun değerlendirildiği; gıda güvenliğine yönelik kontrollerin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM