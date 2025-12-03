Haberler

Erzurum'da aranan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Erzurum'da aranan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, FETÖ/PDY'ye üyelik suçundan aranan 2 şahsı yakaladı. Şahıslardan biri 5 yıl 5 aydır aranıyordu ve her ikisi hakkında toplamda 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulundu. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlı ekiplerince Palandöken ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Şahıslardan birinin 5 yıl 5 aydır arandığı ve her ikisi hakkında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
İş dünyasından dikkat çeken öneri: Meslek liseliler askerlikten muaf olsun

Ezber bozan talep: Bu liseler askerlikten muaf olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım

Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı

Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra bir ilk
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.