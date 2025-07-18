Erzurum'da FETÖ Mensubu Öğretmen Yakalandı

Erzurum'da FETÖ Mensubu Öğretmen Yakalandı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.İ.T isimli öğretmeni yakaladığını açıkladı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da polis hakkında arama kararı olan FETÖ mensubu bir şahsı yakaladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, " İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 16.07.2025 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T(Özel Sektör - Öğretmen) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde 17.07.2025 cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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