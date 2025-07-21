Erzurum'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü. Çatıya sıçrayan alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Erzurum'da meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çevreye yayılmadan söndürüldü.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Yürekli Mahallesi'nde bir evde başlayan ve daha sonra çatıya sıçrayan yangın korkuttu. İhbar üzerine yangına müdahale eden Şenkaya ilçesi itfaiye ekipleri zorlu bir çalışma sonrası alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangınla alakalı inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Yangında yaralama olmazken evin önemli bir kısmının kullanılmaz hale geldiği görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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