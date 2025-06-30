Erzurum'da Eşler Arasında Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Bıçakla Yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde eşler arasında çıkan tartışmada Mehmet T., eşi Kezban T.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı, Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Erzurum'da eşler arasında çıkan tartışmada Mehmet T., eşi Kezban T.'yi bıçakla yaraladı.
Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden Kezban T. ile eşi Mehmet T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T. bıçakla eşi Kezban T'yi yaraladı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Kezban T.'yi, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Eşini bıçakla yaralayan Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa