Erzurum'da Doğalgaz Patlaması: Soruşturma Başlatıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Palen Doğalgaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrasında ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı konutta doğalgaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığı, ancak yapı dışındaki servis kutusunun içinde vana ve bağlantı elemanlarının sökülmüş/yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Kesin sebep, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir. Ekiplerimiz, güvenlik tedbirleri kapsamında şebeke kontrolü için bölge regülatörlerinden gaz arzını kesmiş olup, şebekedeki ve servis kutularındaki gerekli kontroller tamamlandıktan sonra kademeli olarak gaz arzı yeniden sağlanmaya başlamıştır" denildi.

Vatandaşların güvenliğinin en öncelikli konu olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle; Konut içerisinde, bina içi/merdiven boşluğında, sokak genelinde veya servis hattında herhangi bir koku aldığınızda ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramalarını, Servis kutularına Palen ekipleri dışında herhangi bir müdahale gördüğünüz anda hem Emniyet birimlerine hem de Palen ekiplerine bilgi vermelerini önemle rica ederiz. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Palandöken ilçesi Kayakyolu Semti, Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Mahsut Efendi Mahallesi'nde yaşanan şebeke kontrolü amaçlı gaz kesintisinin bugün Yoncalık Semti'nde yaşanan patlama ile ilgisi yoktur. Palen, kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM