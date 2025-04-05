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Erzurum'da Dev Kaya Yola Düştü: 2 Yaralı

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yardımcı oldu.

Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Erzurum - Hınıs karayolunda sağanak yağışla birlikte dağdan kopan dev kaya kütlesi yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluşturdu. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araçlarda büyük ölçüde hasar oluşurken dev kaya kütleleri görenleri şaşırttı.

Erzurum'da Dev Kaya Yola Düştü: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - 3.Sayfa
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