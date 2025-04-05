Erzurum'da Dev Kaya Yola Düştü: 2 Yaralı
Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yardımcı oldu.
Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü
ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Erzurum - Hınıs karayolunda sağanak yağışla birlikte dağdan kopan dev kaya kütlesi yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluşturdu. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Araçlarda büyük ölçüde hasar oluşurken dev kaya kütleleri görenleri şaşırttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - 3.Sayfa