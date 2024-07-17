Erzurum'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 3 Şüpheli Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik; Erzurum ve Hatay ilinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda DEAŞ Terör Örgütü adına eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar alınan ifadeleri akabinde adli makamlara sevk edildi. Operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan H.B. adli kontrol şartı ile F.A. Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılırken, Erzurum'da gözaltına alınan A.T. isimli şahıs tutuklandı.

A.T isimli şahıs tutuklanması akabinde cezaevine teslim edilirken, yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM