Erzurum'da Çöken Çatı Faciası: 3 dead, 2 injured

Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Porsuk Mahallesi'nde bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken çatının altında kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pasinler ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

