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Erzurum'da çıkan yangından bir kişi hayatını kaybetti

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Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan yatalak hasta Ahmet Aktaş, hayatını kaybetti.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde meydana gelen yangında evde bulunan yatalak hasta yanarak hayatını kaybetti.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında evde bulunan Ahmet Aktaş, yanarak can verdi. Eski muhtar olduğu öğrenilen şahsın yatağa bağlı yaşadığı ve yangın sırasında evde olduğu öğrenildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre yangının sobadan veya sigaradan çıktığı düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yangın etraftaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Erzurum'da çıkan yangından bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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