Haberler

Erzurum'da cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Erzurum'da cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Alihan Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kişi, cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camii önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede silahla kafasından vurulan Alihan Bülbül'ün (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın yanında bir tabanca da bulunurken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak bölgeye gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü

Piyasa tepetaklak! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Haziran ayına günler kala tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı

Yaz bir türlü gelmiyor! Haziran ayına günler kala tipi bastırdı
Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor

3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var
Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hızın bedeli ağır oldu

İçkileri kafaya dikti! Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!