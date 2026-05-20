Erzurum'da cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kişi, cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camii önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede silahla kafasından vurulan Alihan Bülbül'ün (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın yanında bir tabanca da bulunurken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak bölgeye gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi. - ERZURUM

