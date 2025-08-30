Erzurum'da Cağ Kebabı Dükkanında Yangın Çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan cağ kebabı dükkanlarında çıkan yangın, onlarca itfaiye ekibi, Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekiplerce kontrol altına alındı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde cağ kebabı lokantasının çatısında başlayan ve kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangın evlere ve otele sıçradı. Yangının ardından bölgeye gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarından takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede bulunan çok sayıda iş yerine de sıçrayan yangında dükkan sahipleri iş yerlerindeki eşyaları dışarı çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Bölgede bulunan bir otel de yangından etkilenince vatandaşlar bina dışarısına çıkarıldı. Vatandaşlar ekiplere destek sağlarken, yangın 1 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı. - ERZURUM