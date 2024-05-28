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Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve büro kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu

SGK Rant tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Büro kullanılamaz hale geldi

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Yakutiye Lala Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 4'üncü katındaki büroda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iş merkezi sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin önce bina dışından müdahale ettiği yangında büroda kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi. Yangında büroda bulunan tüm eşyalar yanarken büro kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeriye giren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakutiye İtfaiye Erzurum İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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