Haberler

Karaburun birim amirleriyle buluştu

Karaburun birim amirleriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve tüm Birim Amirleri katılımıyla düzenlenen toplantıda, asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve tüm Birim Amirleri katılımıyla 'Birim Amirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Konu ile alakalı yapılan paylaşımda, "Toplantıda; il genelinde asayiş, huzur ve güvenlik ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Suç ve suçluyla mücadele, trafik güvenliği ve vatandaş odaklı faaliyetler ile devam eden projeler hakkında değerlendirmeler yapılarak birimlerin çalışma süreçleri ele alındı" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım

Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı

Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra bir ilk
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.