Karaburun birim amirleriyle buluştu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve tüm Birim Amirleri katılımıyla 'Birim Amirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Konu ile alakalı yapılan paylaşımda, "Toplantıda; il genelinde asayiş, huzur ve güvenlik ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Suç ve suçluyla mücadele, trafik güvenliği ve vatandaş odaklı faaliyetler ile devam eden projeler hakkında değerlendirmeler yapılarak birimlerin çalışma süreçleri ele alındı" denildi. - ERZURUM