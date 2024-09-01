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Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının kadın arkadaşını öldürdü

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) arasında tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan baba ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından E.K, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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