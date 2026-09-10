Haberler

Erzurum’da bir ayda 533 trafik kazası

Erzurum’da bir ayda 533 trafik kazası
Güncelleme:
+30 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’da Ağustos ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 249’u ölümlü-yaralanmalı, 284’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 533 trafik kazası meydana geldi.

Erzurum'da Ağustos ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 249'u ölümlü-yaralanmalı, 284'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 533 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 461 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Ağustos 2026 Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, polis sorumluluk bölgesinde ağustos ayında 213 ölümlü-yaralanmalı, 262 maddi hasarlı olmak üzere 475 trafik kazası kayıtlara geçti. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 384 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise aynı ay içerisinde 36 ölümlü-yaralanmalı, 22 maddi hasarlı olmak üzere 58 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 77 kişi yaralandı.

8 ayda bin 468 trafik kazası

2026 yılının ilk 8 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam bin 335 ölümlü-yaralanmalı, 2 bin 201 maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 536 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 28 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 333 kişi yaralandı.

Polis sorumluluk bölgesinde yılın ilk 8 ayında bin 178 ölümlü-yaralanmalı, 2 bin 68 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 20 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 31 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 157 ölümlü-yaralanmalı ve 133 maddi hasarlı olmak üzere 290 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 302 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi

Mansur Yavaş kararını verdi! Sürpriz görüşme sonrası bomba iddia
İsrail'den Türkiye'ye dikkat çeken atama! Netanyahu sonrasına hazırlık mı?

Netanyahu sonrası hazırlık mı? Ankara'ya 3 yıl sonra kritik atama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Filipinler'de denizin ortasında can pazarı! Yolcu feribotu yandı, 87 kişiden haber yok

Denizin ortasında can pazarı! 5 kişi yanarak hayatını kaybetti
Apple lansmanı bitirdi, herkes aynı şeyi sordu: iPhone 18 nerede?

Gecenin en büyük sürprizi! Lansman bitti, herkes aynı soruyu sordu
Trump seçimi kazanmak için kesenin ağzını açtı! Herkese 5 bin dolar verecek

Baktı seçim gidiyor, son kozunu oynadı! Milyonları böyle kandıracak
Piyasalar kritik eşikte: Gözler TCMB ve ECB'nin faiz kararlarında

Piyasalar kritik eşikte: Gözler merkez bankalarının faiz kararlarında
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler
Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti