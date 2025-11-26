Haberler

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Güncelleme:
Yakutiye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, şüpheli Kemal K. elinden yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Nenehatun Siteleri arkasında, araç içinde bıçaklı kavga meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 2 kişi göğsünden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Kemal K.'nin ise yaşanan arbede sırasında elinden yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası yaya olarak araçtan kaçan şüpheli Kemal K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
