Erzurum'da Beton Mikseri Feci Kazaya Neden Oldu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde freni boşalan beton mikseri, havalimanı yolu üzerinde trafik kazasına sebep oldu ve onlarca aracı biçti.
Erzurum'da feci kaza: Beton mikseri onlarca araçları biçti
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beton mikseri onlarca aracı biçti.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca aracı çarptıktan sonra d
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - 3.Sayfa